İsrail mahkemesi, alıkonulan 2 Küresel Sumud Filosu aktivistinin gözaltı süresini 6 gün uzattı
srail mahkemesi, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e getirilen 2 aktivistin... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇srail
küresel sumud filosu
gözaltı
haberler
© StringerKüresel Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk
srail mahkemesi, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonularak sorgulanmak üzere İsrail'e getirilen 2 aktivistin gözaltı süresini 6 gün daha uzattı.
İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak alıkoyduğu aktivistlerden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail mahkemesinin Brezilyalı aktivist Avila ile Filistin kökenli İspanya vatandaşı Ebu Kişk’in gözaltı süresinin 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.
İsrail mahkemesinin uluslararası sularda kaçırılan insani yardım aktivistlerinin gözaltı süresini uzatma kararının İsrail'in "hukuksuzluğunun yargısal olarak onaylanması" anlamına geldiğinin altı çizilen açıklamada, Adalah avukatlarının Avila ile Ebu Kişk'in derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için karara itiraz edeceği belirtildi.
Adalah, aktivistlerin tecrit altında tutulduğunu, işkenceye maruz kaldıklarını ve sorguda öldürülmekle tehditleri edildiklerini duyurmuştu.
İsrail mahkemesi, pazar günü aktivistlerin gözaltı süresini 2 gün uzatmıştı.

⁠Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.
