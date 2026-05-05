İspanya'dan 2 Sumud aktivistini alıkoyan İsrail'e: 'Vatandaşlarımızı korumasız bırakmayacağız'

Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Küresel Sumud Filosu'nun sözcülerinden Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı Thiago... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T13:39+0300

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE'ye Küresel Sumud Filosu ve İsrail'in zorla alıkoyduğu iki aktivist hakkında açıklama yaptı.Küresel Sumud Filosu katılımcılarının İsrail tarafından alıkonulması ve işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin, İsrail donanmasının uluslararası sularda hiç kimseyi alıkoyma yetkisinin olmadığını kaydeden Albares, Seyf Ebu Kişk ile Brezilyalı Thiago Avila'nın alıkonulmasının yasa dışı olduğunu ve derhal serbest bırakılmalarını istediklerini dile getirdi.'Kanıtları ortaya koysunlar'Albares, İsrail'in Seyf Ebu Kişk'i "Hamas ile ilişkilendirmesine ait elinde hiçbir delil olmadığını" belirterek, "Talep ettiğim resmi bilgiler bunu kesin dille yalanlıyor. Elimdeki raporlara göre İsrail'in iddialarının hiçbiri doğru değil. Eğer bu konuda bu kadar eminlerse, kanıtları ortaya koysunlar." diye konuştu.Normalde ailesi ile Barselona'da yaşamını sürdüren Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılması için İspanya'nın Tel Aviv Konsolosunun her türlü yardımı yaptığını, yasal danışmanlık hizmetinin sağlandığını aktaran Albares, İspanyol aktivistin "korkunç koşullar altında olmasına karşın iyi durumda olduğunu" ifade etti.İspanyol Bakan ayrıca, aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Brezilyalı mevkidaşıyla "ortak hareket ettiklerini" vurgulayarak, "Vatandaşlarımızı korumasız bırakmayacağız." diye uyardı.Albares, Girit Adası açıklarında, uluslararası sularda yapılan alıkoymanın "olayın ciddiyetini daha da artırdığını, böyle bir saldırının yapılamayacağını, çok açık olan uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve alıkoymaların yasa dışı olduğunun şüphe götürmediğini" yineledi.

2026

