İtalyan savcılar, İsrail'e Küresel Sumud Filosu için insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlattı
İtalyan medyasının bildirdiğine göre, Roma'daki savcılar, Gazze'ye yardım filosunda bulunan iki kişinin kaçırılması ve gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Kaçırılan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda, İtalyan bayrağı taşıyan bir teknede ele geçirildikten sonra şu anda İsrail'de hapsediliyor. Bu olay birçok kişi tarafından 'korsanlık' olarak nitelendirildi.İsrail mahkemesi pazar günü, İspanyol ve Brezilya vatandaşı olan iki aktivistin gözaltı süresinin iki gün daha uzatılmasına karar verdi.İtalyan ANSA ajansının, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başsavcılığın, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da Küresel Sumud Filosu teknelerine saldıran İsrail'in aktivistleri alıkoyması sebebiyle 'insan kaçırma' suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de İsrail'in 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasadışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere 'işkence yapıldığı' suçlamasını da eklemişti.
İtalyan savcılar, İsrail’e Küresel Sumud Filosu için insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlattı

15:25 04.05.2026 (güncellendi: 15:29 04.05.2026)
İtalyan medyasının bildirdiğine göre, Roma'daki savcılar, Gazze'ye yardım filosunda bulunan iki kişinin kaçırılması ve gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaçırılan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda, İtalyan bayrağı taşıyan bir teknede ele geçirildikten sonra şu anda İsrail'de hapsediliyor. Bu olay birçok kişi tarafından ‘korsanlık’ olarak nitelendirildi.
İsrail mahkemesi pazar günü, İspanyol ve Brezilya vatandaşı olan iki aktivistin gözaltı süresinin iki gün daha uzatılmasına karar verdi.
İtalyan ANSA ajansının, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başsavcılığın, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da Küresel Sumud Filosu teknelerine saldıran İsrail'in aktivistleri alıkoyması sebebiyle ‘insan kaçırma’ suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.
Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de İsrail'in 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasadışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere ‘işkence yapıldığı’ suçlamasını da eklemişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.
İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı. İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.
31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.
İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Abukeshek ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü duyurulmuştu.
