İtalyan savcılar, İsrail’e Küresel Sumud Filosu için insan kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlattı

İtalyan medyasının bildirdiğine göre, Roma'daki savcılar, Gazze'ye yardım filosunda bulunan iki kişinin kaçırılması ve gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T15:25+0300

Kaçırılan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda, İtalyan bayrağı taşıyan bir teknede ele geçirildikten sonra şu anda İsrail'de hapsediliyor. Bu olay birçok kişi tarafından ‘korsanlık’ olarak nitelendirildi.İsrail mahkemesi pazar günü, İspanyol ve Brezilya vatandaşı olan iki aktivistin gözaltı süresinin iki gün daha uzatılmasına karar verdi.İtalyan ANSA ajansının, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başsavcılığın, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da Küresel Sumud Filosu teknelerine saldıran İsrail'in aktivistleri alıkoyması sebebiyle ‘insan kaçırma’ suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de İsrail'in 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasadışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere ‘işkence yapıldığı’ suçlamasını da eklemişti.Küresel Sumud Filosu

