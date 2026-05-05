https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/isletmelerin-odeme-sistemlerinde-nakit-dayatmasi-yasal-mi--1105509439.html

İşletmelerin ödeme sistemlerinde ‘nakit dayatması’ yasal mı?

İşletmelerin ödeme sistemlerinde ‘nakit dayatması’ yasal mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye’de özellikle işletmelerin “sadece nakit ödeme” dayatması yeniden tartışma konusu oldu. Kartla ödeme kabul etmeyen, bazı durumlarda IBAN üzerinden... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T15:36+0300

2026-05-05T15:36+0300

2026-05-05T15:36+0300

görüş

türkiye

başkan

tüketici hakem heyeti

tükonfed

tüketici konfederasyonu

nakit

iban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg

Türkiye’de özellikle bazı işletmelerin “sadece nakit ödeme” dayatması tartışma konusu oldu. Kartla ödeme kabul etmeyen, bazı durumlarda ise IBAN üzerinden ancak açıklama kısmı boş bırakılarak ödeme alan işletmeler, tüketicilerin tepkisini çekiyor. Hatta bazı işletmelerin nakit ödemeye göre kartlı ödemede daha yüksek fiyat talep ettiği iddiaları da gündemde. Peki bu uygulamalar yasal mı? “Kartla ödersen daha pahalı” demek ya da IBAN üzerinden açıklamasız ödeme talep etmek mevzuata aykırı mı? Kart kabul etmeyen işletmelere hangi yaptırımlar uygulanıyor ve bu cezalar yeterince caydırıcı mı? Tüketici böyle bir durumla karşılaştığında hangi haklara sahip? Şikayet mekanizması nasıl işliyor ve süreç ne kadar sürede sonuçlanıyor? Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘İşletmelerin sadece nakit ödemeyi dayatması yasal değil’Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, ülkemizde ve dünyada kart kullanımının yaygınlaştığını belirterek kanun gereği perakende satış ve hizmet veren işletmelerin EFT-POS özellikli cihazlarla banka/kredi kartı ödemelerini kabul etmek zorunda olduğunu söyledi:“Artık alışverişlerde kartlı sistemler tercih ediliyor. Siyasi idareler de bunu yaygınlaştırmaya çalışmakta. Tabii ki bunun vergi kaçağının önlenmesi, her şeyin kayıt altında tutulması, para taşıma zorluğundan kurtulmak ve kart kullanarak yaptığımız alışverişin ödemesini ileriki bir tarihte yapma imkanının sağlanması gibi. Perakende mal/hizmet satan (1. ve 2. sınıf tüccar) işletmeler için sadece nakit dayatması yasal değildir ve idari ihlal oluşturur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile 3100 sayılı Kanun uyarınca, perakende satış/hizmet veren işletmeler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak ve EFT-POS özellikli cihazlarla banka/kredi kartı ödemelerini kabul etmek zorundadır.”‘Nakit dayatmayla birleştiğinde IBAN kabul edip açıklama kısmını boş bırakma talebi vergi kaçırma suçunun unsurlarını taşıyabilir’Av. İbrahim Güllü, IBAN kabul edip açıklamayı boş bırakma talebinin vergi kaçırma suçunun unsurlarını taşıyabileceğini söylerken MASAK tarafından adli soruşturma ihtimali doğurduğunu aktardı:“Nakit dayatmayla birleştiğinde IBAN kabul edip açıklama kısmını boş bırakma talebi vergi kaçırma suçunun unsurlarını taşıyabilir. Yargıtay içtihatlarına göre, banka havalesi/EFT’de açıklama boş bırakıldığında işlem “mevcut borcun ödenmesi” olarak yorumlanır ve hasılat kaydı yapılmazsa vergi incelemesine konu olur.⁠ IBAN uygulaması, fatura/fiş düzenlememe + nakit/IBAN karışımıyla kayıt dışı tahsilatı gizleme amacını taşıyorsa VUK Md. 359 kapsamındaki kaçakçılık fiili yani sahte belge veya belge düzenlememe olarak değerlendirilebilir. Ayrıca MASAK şüpheli işlem bildirimi riski doğar ve hem işletme hem de tüketici için vergi cezası + adli soruşturma ihtimali vardır. Nakit dayatma zaten yasal değilken bu yöntemle birleşmesi, vergi kaçakçılığının teşebbüsünün delili niteliğindedir.”‘Banka komisyonunu müşteriye yansıtmak açıkça yasaktır’Av. İbrahim Güllü, işletmelerin nakit-kart ödemelere fiyat farkı koymasının yasak olduğunu belirtti:‘Komisyon olarak alınan paranın iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulmalı’TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü son olarak fazla ödenen tutarın iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulması gerektiğini söyledi:“Fazla ödenen tutarın yani komisyon olarak alınan paranın iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne (186.000 TL’nin altında olması halinde) başvurulmalıdır. Hakem heyetinden komisyon bedelinin yanında ticari faiz de talep edilebilir. Hakem heyetinin görev sınırı olan 186.000 TL ve üzeri bir miktar ise bu durumda arabuluculuk görüşmelerinde iade gerçekleşmezse Tüketici Mahkemesinde dava açılmalıdır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/iban-ile-odeme-yaparken-bu-hatayi-yapmayin-cezai-yaptirimlara-neden-olabilir-1103715529.html

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

türkiye, başkan, tüketici hakem heyeti, tükonfed, tüketici konfederasyonu, nakit, iban