IBAN ile ödeme yaparken bu hatayı yapmayın: Cezai yaptırımlara neden olabilir

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, IBAN’ın yurt içi ve yurt dışı para transferlerinde kullanılan bireysel bir numara olduğunu vurguladı. Yıldız, bankada hesap açılışında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile vergi ve ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alındığını söyledi.'Hesaptaki hareketlerin hesap sahibine ait olduğu kabul edilir'Yıldız, IBAN’ın numara sahibinin işlemleri dışında kullanılmaması gerektiğine işaret ederek, hesabın başkalarına kullandırılması halinde ciddi sonuçlar doğabileceğini belirtti. Yıldız’ın verdiği bilgilere göre bu durum; suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık faaliyeti, suç örgütlerine yardım edilmesi ve vergi mevzuatı bakımından hasılatın kayıt dışı bırakılması gibi risklere yol açabiliyor.Bu nedenle IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezai yaptırımlara neden olabilir uyarısının altını çizen Yıldız, IBAN’ını kullandıran kişinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.'IBAN mağdurları' uyarısı: Bilmeden kullandırmayınYıldız, “IBAN mağdurları” ifadesinin, kişilerin şahsi hesaplarını söz konusu suçları doğuracak şekilde bilmeden başkalarına kullandırmaları sonucu ortaya çıktığını anlattı. Mağdur olmamak için IBAN’ın üçüncü kişilere açılmaması gerektiğini vurguladı.Yıldız, alışveriş veya hizmet alımında mutlaka fatura alınması gerektiğini belirterek şu uyarıları sıraladı:"Faturadaki firma veya kişi ile ödeme yapılan firmanın/kişinin aynı olmasına dikkat edilmelidir.""Herhangi bir mal veya hizmet alınmamış firma veya kişilerin hesabına para transferi yapılmamalıdır."Yıldız, dikkat edilmemesi halinde terör örgütlerine yardım suçu dahil, kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığına iştirak, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları gibi çok sayıda mali ve cezai risk doğabileceğini ifade etti.TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, para transferlerinde doğru hesaplara gönderim yapılması ve dekont açıklama kısmının mutlaka doldurulması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Kişiler IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamalıdır. Doğru hesaplara ve gerekli açıklamayı dekonta yazdırarak para transferleri yapmalıdır. Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir."

