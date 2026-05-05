Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
İslam Memiş: Ayşe teyze borsacı olur mu?
Piyasalar uzmanı İslam Memiş bugünkü köşe yazısında borsada işlem yapan kadınları ele aldı. Memiş, "Ayşe teyze altın biriktirmeye devam etmeli ama borsayı da... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, borsada işlem yapan bireysel yatırımcıları ve istatistiklerini bugünkü köşesine taşıdı. "Ayşe teyze altın biriktirmeye devam etmeli ama borsayı da ihmal etmemeli. Emeklilik kumbara hesabı olarak düşünmeli" diyen Memiş, köşesinde şunları kaydetti:
İslam Memiş: Ayşe teyze borsacı olur mu?

07:28 05.05.2026
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, borsada işlem yapan bireysel yatırımcıları ve istatistiklerini bugünkü köşesine taşıdı. "Ayşe teyze altın biriktirmeye devam etmeli ama borsayı da ihmal etmemeli. Emeklilik kumbara hesabı olarak düşünmeli" diyen Memiş, köşesinde şunları kaydetti:
"Altın mı borsa mı? Bu sorunun cevabı yüzde 65 oranında “altın” olarak veriliyor. Sokakta sorduğumuzda kadın yatırımcılar yine “altın” diyor. Ancak kadın yatırımcıların artık borsadaki fırsatları da değerlendirmeleri gerekiyor. Son 25 yılın getirisine baktığımızda Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım araçlarından ilk sırayı gram altın alırken, ikinci sırayı borsa aldı. Yani, orta ve uzun vadede borsa iyi bir yatırım piyasası. Gelenekçi yatırımcımız Ayşe teyze, fiziki altın biriktirmeye devam ediyor. 2025’te yastık altına en az 50 ton altın girdi. Bankalardan alım yapanların sayısında ilk çeyrekte yüzde 17’lik artış var."
"Bist100 endeksi, 2025’te kötü bir performans gerçekleştirmiş, yerli yatırımcı küsmüştü. 2026 yılına iyi başladı ve 14 bin puan seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Öngörüm ise yıl sonuna kadar 16 bin puan seviyesinin yukarı yönlü kırıp yükselişini 20 bin puan seviyesine kadar devam ettireceği yönünde."
"Bu ne anlama geliyor? Ayşe teyze altın biriktirmeye devam etmeli ama borsayı da ihmal etmemeli. Emeklilik kumbara hesabı olarak düşünmeli. Ayda 10 bin lira birikim yapabiliyorsa 2 bin lirası ile borsaya yatırım yapabilir. Ayşe teyze altından kolay kolay vazgeçmez ama şartlara göre yatırım yapmalı. Nesiller, yatırım araçları, teknoloji ve imkanlar değişti. Her şey daha kolay ve hızlı. Tek eksik onları borsaya kazandırmak."
"Ben, bireysel olarak haziran ayı itibarıyla hiç borsa yatırımı yapmamış kadınlara yönelik farkındalık çalışmasına başlayacağım. İnanıyorum ki, artık Ayşe teyze de borsa yatırımcısı olacak ve oradaki kazancı cebine koyacak."
