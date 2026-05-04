İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi
2026-05-04T19:11+0300
İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi
17:54 04.05.2026 (güncellendi: 19:11 04.05.2026)
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı. 10 lira olan ekmeğin fiyatı 12.5 lira oldu
İstanbul'da Halk Ekmek'in fiyatına yüzde 25 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı.
Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı.
Yapılan zam, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.