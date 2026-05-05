İran medyası: ABD'nin teknelere saldırılarında 5 sivil öldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T09:19+0300
Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.Haberde, ABD’nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.2 teknede yangınÖte yandan İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Deyyer kentindeki bir limanda, fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı.İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberine göre, Bender Deyyer'deki Vaizi İskelesi'nde meydana gelen yangın henüz söndürülemedi.Bender Deyyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Mecid Umrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış iki ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı.
