https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/iran-medyasi-abdnin-teknelere-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1105495245.html

İran medyası: ABD'nin teknelere saldırılarında 5 sivil öldü

İran medyası: ABD'nin teknelere saldırılarında 5 sivil öldü

Sputnik Türkiye

ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T09:19+0300

2026-05-05T09:19+0300

2026-05-05T09:19+0300

dünya

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg

Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.Haberde, ABD’nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.2 teknede yangınÖte yandan İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Deyyer kentindeki bir limanda, fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı.İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberine göre, Bender Deyyer'deki Vaizi İskelesi'nde meydana gelen yangın henüz söndürülemedi.Bender Deyyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Mecid Umrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış iki ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/arakci-ozgurluk-projesi-kor-dugum-projesidir-1105491126.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd