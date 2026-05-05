https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/iran-meclis-baskani-hurmuz-bogazindaki-guvenlik-abd-tarafindan-ateskes-ihlal-edilerek-tehlikeye-1105496088.html

İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD tarafından ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı

İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD tarafından ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer ve enerji güvenliğinin ABD’nin ateşkes ihlali nedeniyle risk altına girdiğini söyledi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T09:49+0300

2026-05-05T09:49+0300

2026-05-05T09:49+0300

dünya

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

muhammed bakır kalibaf

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105066985_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_d1e4477343813cef325bde0e80339fd1.jpg

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD’nin ateşkes ihlali nedeniyle tehlikeye atıldığını öne sürdü.Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede yeni bir denklemin oluştuğunu belirterek, “Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor” ifadesini kullandı.'Abluka güvenliği riske attı'Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinen Kalibaf, “Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.İran’ın bu duruma karşı duracağını vurgulayan Kalibaf, mevcut şartların Washington açısından sürdürülebilir olmadığını savundu.'Henüz başlamadık' Kalibaf açıklamasında, “Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile” ifadelerine yer vererek dikkat çeken bir mesaj verdi.Arakçi 'Özgürlük Projesi'ni değerlendirdiABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin 'Özgürlük Projesi' adını verdiği girişim hakkında değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/iran-medyasi-abdnin-teknelere-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1105495245.html

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, muhammed bakır kalibaf