İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD tarafından ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer ve enerji güvenliğinin ABD’nin ateşkes ihlali nedeniyle risk altına girdiğini söyledi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T09:49+0300
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD’nin ateşkes ihlali nedeniyle tehlikeye atıldığını öne sürdü.Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede yeni bir denklemin oluştuğunu belirterek, “Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor” ifadesini kullandı.'Abluka güvenliği riske attı'Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinen Kalibaf, “Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.İran’ın bu duruma karşı duracağını vurgulayan Kalibaf, mevcut şartların Washington açısından sürdürülebilir olmadığını savundu.'Henüz başlamadık' Kalibaf açıklamasında, “Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile” ifadelerine yer vererek dikkat çeken bir mesaj verdi.Arakçi 'Özgürlük Projesi'ni değerlendirdiABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin 'Özgürlük Projesi' adını verdiği girişim hakkında değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir" dedi.
