İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemiler için e-posta adresi yayımladık
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemiler için e-posta üzerinden yürütülecek yeni bir izin sistemi başlattı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T23:07+0300
İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı kullanmak isteyen gemiler için bir e-posta adresi paylaşarak, geçiş işlemlerinin bu kanal üzerinden yapılmasını talep etti.İran devlet kanalı Press TV tarafından yayımlanan açıklamada, boğazdan gemi geçişlerine ilişkin yeni düzenlemenin detaylarına yer verildi.Açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nda egemenlik uygulanmasına yönelik yeni bir mekanizma İran tarafından geliştirilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.” denildi.Bu kapsamda, geçiş yapmak isteyen gemilerin “info@PGSA.ir” adresi üzerinden bilgilendirme e-postası alacağı, Hürmüz Boğazı geçiş kurallarını bu şekilde öğrenerek belirlenen çerçeveye uygun şekilde izin alabilecekleri ifade edildi.Öte yandan, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın belirlediği koridorun dışında seyreden gemilere müdahale edileceğini duyurmuştu.
