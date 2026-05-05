Donald Trump: İran'la mini savaş halindeyiz
ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'la mini savaş' halinde olduklarını söyledi. ABD'nin Vietnam, Irak gibi diğer ülkelerde yürüttüğü savaşlara kıyasla İran'la çok...
2026-05-05T10:43+0300
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimi 'mini savaş' olarak nitelendirdi. Trump, sürecin uzun sürmeyeceğini savunarak "ABD’nin askeri operasyonlarının başarılı” ilerlediğini ifade etti.Beyaz Saray’da düzenlenen küçük işletmelere yönelik bir etkinlikte konuşan Trump, İran’a yönelik saldırıların “doğru bir adım” olduğunu öne sürdü. Daha önceki ABD yönetimlerinin bu tür bir hamle yapmadığını savunan Trump, bu adımı kendisinin attığını belirtti.'Mini savaş' tanımıTrump, “Şu anda içinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum” diyerek İran ile yaklaşık 6 haftadır çatışma halinde olduklarını söyledi. Sürecin uzun sürmeyeceğini dile getiren Trump, ABD’nin geçmişte Vietnam, Irak ve Afganistan’da yürüttüğü uzun savaşlara kıyasla İran’da “çok hızlı hareket ettiğini” savundu.ABD Başkanı ayrıca İran’ın askeri kapasitesine ilişkin, “Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok” ifadelerini kullandı.'Savaş sona erdiğinde fiyatlar hızla düşecek'Trump, İran’ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak askeri operasyonların bu nedenle gerekli olduğunu savundu. ABD’de enerji fiyatlarının ise “savaş sona erdiğinde” hızla düşeceğini ileri sürdü.“Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip kişilerden kurtulmak için buna değerdi” diyen Trump, alınan kararları savundu.Trump’ın konuşmasında kullandığı “8-9 yıl sonra görevden ayrıldığımda ben de bu avantajları kullanabileceğim” şeklindeki ifade ise etkinliğe katılanlar arasında gülüşmelere yol açtı.Venezuela ile ilişkilere değindiKonuşmasında Venezuela’ya da değinen Trump, ülkeyle ilişkilerin “harika” olduğunu ve neredeyse bir ortaklık seviyesine ulaştığını söyledi. ABD yatırımlarının arttığını belirten Trump, Venezuela’dan “yüz milyonlarca varil” petrol üretildiğini ifade etti.
