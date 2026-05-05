Hamburger zincirinde 'fakir oldukları için servis yapılmadı' iddialarına inceleme başlatıldı

Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen “müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma” konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz.

Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez.

Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir.

Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.