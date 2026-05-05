Hamburger zincirinde 'fakir oldukları için servis yapılmadı' iddialarına inceleme başlatıldı
Bir hamburger zincirinde yaşandığı öne sürülen ayrımcılık olayına Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İddialara göre anne ve kız "fakir" oldukları gerekçesiyle restorana alınmamış ve olay sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Ünlü hamburger zincirinin İstanbul'daki bir şubesinde 2 Mayıs'ta yaşanan bir olaya tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü.
Olayın merkezinde olan anne ve kıza yemek ısmarlandığı, ancak ekonomik durumları gerekçe gösterilerek restoranda servis yapılmadığı iddialarına Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı:
Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen “müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma” konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz.
Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz.
Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez.
Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir.
Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.