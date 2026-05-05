Güney Afrika’da timsah dehşeti: İş insanının kalıntıları bulundu, midesinden 6 çift ayakkabı çıktı

Güney Afrika'da sel sularına kapılan otel sahibinin arama çalışmaları sırasında yetkililerin şüphesi üzerine timsah dolu nehre operasyon düzenlendi. Adamın...

2026-05-05T14:22+0300

Güney Afrika’da sel sularına kapıldıktan sonra kaybolan otel sahibi Gabriel Batista’nın kalıntıları, yakalanan bir timsahın midesinde bulundu.Olay, Kruger Ulusal Parkı yakınlarındaki Komatipoort bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, yaklaşık yarım ton ağırlığındaki timsahın etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan incelemede Batista’ya ait olduğu doğrulanan insan kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı.Sel sularına kapıldı59 yaşındaki Batista’nın, geçen pazartesi günü, yükselen nehir suları nedeniyle taşan köprüden aracıyla geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapıldığı belirtildi. Aracından çıkmayı başaran Batista’nın, güçlü akıntı nedeniyle nehre sürüklendiği ve timsahların bulunduğu bölgeye ulaştığı değerlendiriliyor.Mideden 6 çift ayakkabı çıktıTimsah üzerinde yapılan incelemede yalnızca Batista’ya ait kalıntılar değil, aynı zamanda 6 çift ayakkabı da bulundu. Yetkililer, bu ayakkabıların mağdura ait olmadığını belirtti.Uzmanlar, timsahların plastik gibi maddeleri sindiremediğini ifade ederken, bulunan ayakkabıların bölgede daha önce kaybolan kişilere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Operasyon sırasında bir polis dalgıç ekibi, timsahın bulunduğu nehir adasına helikopterle indirildi. Ekip lideri timsahı beline bağlayarak çıkardı.

