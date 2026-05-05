https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/futbolcu-cinayeti-sorusturmasinda-tutuklanmisti-turkucu-izzet-yildizhan-tahliye-edildi-1105501362.html
Futbolcu cinayeti soruşturmasında tutuklanmıştı: Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Futbolcu cinayeti soruşturmasında tutuklanmıştı: Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T12:18+0300
2026-05-05T12:18+0300
2026-05-05T12:50+0300
türki̇ye
i̇zzet yıldızhan
futbolcu kubilay kaan kundakçı
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0b/1052604997_13:0:603:332_1920x0_80_0_0_bcfc208e08fcfd479e0b28d2d40bbff8.jpg
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Yıldızhan'ın için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yıldızhan 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İlk duruşma 22 Haziran'da Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek. Yıldızhan cinayet soruşturmasında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ne olmuştu?İstanbul Ümraniye’de 19 Mart Perşembe günü gerçekleşen silahlı saldırı olayında, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı’yı araya soktu. Görüşmek üzere olay yerine gelen Kundakçı ve Canbay, araç içinde bekledikleri sırada, yanlarına yaklaşan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu ve Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından araçlarına ateş açıldı.Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 şüpheli tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/izzet-yildizhan-ile-aleyna-kalaycioglunun-oldugu-7-supheli-tutuklandi-1104449143.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0b/1052604997_86:0:529:332_1920x0_80_0_0_15f95c6366a43a796d896310b6a6dd0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zzet yıldızhan, futbolcu kubilay kaan kundakçı, cinayet
i̇zzet yıldızhan, futbolcu kubilay kaan kundakçı, cinayet
Futbolcu cinayeti soruşturmasında tutuklanmıştı: Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:18 05.05.2026 (güncellendi: 12:50 05.05.2026)
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Yıldızhan'ın için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yıldızhan 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
İlk duruşma 22 Haziran'da
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek. Yıldızhan cinayet soruşturmasında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
İstanbul Ümraniye’de 19 Mart Perşembe günü gerçekleşen silahlı saldırı olayında, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı’yı araya soktu. Görüşmek üzere olay yerine gelen Kundakçı ve Canbay, araç içinde bekledikleri sırada, yanlarına yaklaşan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu ve Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından araçlarına ateş açıldı.
Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 şüpheli tutuklandı.