İzzet Yıldızhan ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun olduğu 7 şüpheli tutuklandı
Park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar...
2026-03-24T02:36+0300
02:32 24.03.2026 (güncellendi: 02:36 24.03.2026)
Park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan da bulunuyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. tutuklandı.
Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nın da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli A.K'nın babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Savcılık, şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.
Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.