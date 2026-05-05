Dünyanın en değerleri forvetleri belli oldu: Osimhen listede kaçıncı sırada yer aldı?
Dünyanın en değerli forvetleri listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland yer alırken, Galatasaraylı Osimhen... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T17:27+0300
Dünyanın en değerli forvet oyuncuları listesi güncellendi. Listenin ilk sırasında 200 milyon euroluk değeriyle Manchester City oyuncusu Erling Haaland yer aldı. Galatasaraylı Victor Osimhen de 75 milyon euro değeriyle listede 9. sıraya yerleşti. İşte açıklanan en değerli forvet oyuncuları
Dünyanın en değerli forvetleri listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland yer alırken, Galatasaraylı Osimhen ise 9 sırada yer aldı.
Dünyanın en değerli forvet oyuncuları listesi güncellendi. Listenin ilk sırasında 200 milyon euroluk değeriyle Manchester City oyuncusu Erling Haaland yer aldı. Galatasaraylı Victor Osimhen de 75 milyon euro değeriyle listede 9. sıraya yerleşti.

İşte açıklanan en değerli forvet oyuncuları

Erling Haaland - Yaş: 25 - Manchester City - 200 milyon euro
Kylian Mbappé - Yaş: 27 - Real Madrid - 200 milyon euro
Alexander Isak - Yaş: 26 - Liverpool FC - 100 milyon euro
Ousmane Dembélé - Yaş: 28 - Paris Saint-Germain - 100 milyon euro
Hugo Ekitiké - Yaş: 23 - Liverpool FC - 90 milyon euro
Julián Álvarez - Yaş: 26 - Atlético Madrid - 90 milyon euro
Lautaro Martínez - Yaş: 28 - Inter Milan - 85 milyon euro
João Pedro - Yaş: 24 - Chelsea FC - 75 milyon euro
Victor Osimhen - Yaş: 27 - Galatasaray - 75 milyon euro
Matheus Cunha - Yaş: 26 - Manchester United - 70 milyon euro
