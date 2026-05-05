Dünya’da G2 seviyesinde manyetik fırtına alarmı: Kutup ışıkları geceyi aydınlattı

Rusya Bilimler Akademisi bilim insanları, 4-5 Mayıs gecesi Dünya'yı etkisi altına alan bir manyetik fırtınanın yaşandığını duyurdu. Güneş'ten gelen yavaş bir... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T18:11+0300

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI) Güneş Astronomi Laboratuvarı, Nisan ayı sonunda tahmin edilen ancak hızı nedeniyle şüpheyle yaklaşılan manyetik fırtına olayının gerçekleştiğini bildirdi. Salı gecesi zirve noktasına ulaşan fırtına, G2 seviyesi (orta şiddet) olarak sınıflandırıldı. Bilim insanları, bu olayın temel kaynağının Güneş yüzeyinde meydana gelen yavaş bir koronal plazma püskürmesi olduğunu teyit etti.Matematiksel modeller haklı çıktıLaboratuvardan yapılan açıklamada, Güneş plazması hareketinin 30 Nisan tarihinde kaydedildiği ve matematiksel modellerle Dünya’ya çarpacağının öngörüldüğü belirtildi. Uzmanlar, yapının yavaşlığı nedeniyle yolculuk sırasında dağılacağını tahmin etseler de, hesaplama modelleri bir haftalık yolculuğun sonunda tam isabetle çalıştı. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu durum, jeomanyetik fırtına tahmin modellerinin başarısı olarak nitelendirildi.Yaz öncesi son Kutup Işıkları görseliGece yarısı civarında 10 üzerinden 8 şiddetine ulaşan bu fırtına, gökyüzünde belirgin kutup ışıkları (aurora borealis) oluşmasına neden oldu. Bilim insanları, yaz mevsiminin yaklaşması, gecelerin kısalması ve gökyüzünün parlaklaşması nedeniyle bunun sonbahara kadar görülebilecek son büyük gökyüzü olayı olabileceği konusunda uyardı. Şu an için manyetik sakinliğin geri döndüğü ve fırtınanın sona erdiği bildirildi.Yeni bir güneş aktivitesi dalgası kapıdaHaberin yayınlandığı an itibarıyla Güneş patlamaları düşük seviyede seyretse de, uzmanlar 3-4 gün sonrasına dikkat çekiyor. Güneş'in doğu kenarında beliren devasa bir aktif bölgenin, yeni bir Güneş aktivitesi dalgasını tetikleyebileceği tahmin ediliyor. Gezegenimizin manyetik alanını etkileyebilecek bu tür astronomik olaylar, teknolojik altyapılar ve haberleşme sistemleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle yakından takip edilmeye devam ediyor.

