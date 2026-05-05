Dujarric: BM, Rusya ve Ukrayna arasında başarılı bir ateşkes sağlanmasını umuyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna tarafından ilan edilen ateşkes rejimlerini memnuniyetle karşıladığını ve bu adımların sahada başarıyla uygulanmasını... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T21:39+0300

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın ilan ettiği ateşkes kararlarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu adımların başarıyla uygulanmasını beklediklerini ve taraflara “tam, acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes” için yeniden çağrıda bulunduklarını belirtti.Dujarric, “Ukrayna'nın 5-6 Mayıs gecesi başlaması planlanan tek taraflı ateşkesini ve Rusya Federasyonu'nun 8 ve 9 Mayıs için ilan ettiği ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Dujarric, Genel Sekreter’in bu ateşkeslerin başarıyla hayata geçirilmesini beklediğini belirterek, “Genel Sekreter, bu ateşkeslerin başarılı bir şekilde uygulanmasını umuyor ve BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM kararlarına uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa yol açacak tam, acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes çağrısını yineliyor” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı uyarınca, Sovyet halkının İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin kutlandığı 8–9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Vladimir Zelenskiy de, ülkesinin 6 Mayıs gece yarısından itibaren “sessizlik rejimine” uymaya hazır olduğunu açıklamıştı.

