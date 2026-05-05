DSÖ resmi olarak açıkladı: Yolcu gemisindeki hantavirüs salgınında 3 kişi hayatını kaybetti
DSÖ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeki bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
DSÖ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeki bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 7 kişide virüs tespit edildiği doğrulanırken, gemide karantina süreçlerinin başladığı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlantik Okyanusu üzerinde rotasını sürdüren bir yolcu gemisi içerisinde hantavirüs kaynaklı ölümlerin yaşandığını resmen teyit etti. Gelen ilk bilgilere göre, gemide bulunan yolcular arasında hızla yayılan virüs, kısa sürede panik havası yarattı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen, virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı artıyor: 7 kişide virüs tespit edildi

Yapılan laboratuvar incelemeleri ve tıbbi taramalar sonucunda, gemideki toplam vaka sayısı 7 olarak açıklandı. Hayatını kaybeden 3 kişinin dışındaki diğer 4 hastanın tedavilerinin gemideki izole alanlarda sürdüğü belirtildi. Hantavirüs belirtileri gösteren diğer yolcuların da yakından takip edildiği, geminin en yakın limana yanaşması için diplomatik kanalların açık tutulduğu ifade ediliyor.

DSÖ’den kritik uyarı ve karantina süreci

DSÖ yetkilileri, genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşan ancak bu vakada kaynağı henüz tam olarak belirlenemeyen hantavirüs salgını için acil durum protokollerini devreye soktu. Gemi içerisinde geniş çaplı bir dezenfeksiyon ve karantina süreci başlatılırken, uzmanlar virüsün yayılım hızını kontrol altına almak adına uluslararası seyahat eden gemiler için hijyen uyarılarını yineledi. Atlantik’teki gemi faciası, deniz turizminde sağlık güvenlik önlemlerinin tekrar masaya yatırılmasına neden oldu.
