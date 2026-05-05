'Dolandırıcılık suç işlemleri yüzde 65 arttı' diyen Ramazan Başak önce gözaltına alındı sonra X hesabı kısıtlandı

Bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizden özellikle yararlanılması gerekir. Yani normal ülkelerde yapılması gereken budur. Ama bizim ülkemizde maalesef son dönemlerde yaşadığım bu sıkıntılar ve hukuksuzluklar hiç benim de aklıma gelmezdi. Tarihin hiçbir döneminde, bu şaibeli işlemleri, bu suç ekonomisini, kara parayla ilgili işleri sorgulayan, yol gösteren, objektif bir bakış açısıyla bilgilendirmeye çalışan bir kişinin, bu şekilde art arda iki defa gözaltına alınarak cezalandırıldığı hiçbir dönem ben yaşamadım. Yani 12 Eylül döneminde bile kesinlikle ve kesinlikle bu tür bir hukuksuzluk ne yaşandı, ne gördüm, ne duydum. 2021’de toplam şüpheli işlem bildirimlerinin -yani bankalar dahil şüpheli işlem bildirimlerinin- yaklaşık %4,7'si dolandırıcılık suçlarına ilişkindi. Geçen sene bu ağırlık %20’ye fırladı. 2024’te 20’ye. 2025’te ne kadar biliyorsunuz? 65,3’e fırladı. Hatta %65,3'ünü oluşturan bu dolandırıcılık kaç yüz bin kişinin canını yakmış ve kaç bin ailenin dağılmasına neden olmuştur. Ama bu kişilerin şikayetiyle ben neler yaşıyorum. Yani bu inanılmaz bir şey yani gerçekten bir ülke için düşünüldüğünde çok üzüntü verici bir şey. Yani kara parayla mücadelede nereye geldiğimizin çok üzüntülü bir tablosu, sonucu... Çok üzüntü verici. "Sana mı kaldı? Ya Ramazan sana mı kaldı? Boş ver, bu ülke battı balık yan gider. Boş ver sen, herkes ne yaparsa yapsın. Senin durumun iyi, işte milleti ne yapacaksın, seni ilgilendirmez." Bu tür telkinlerle inanılmaz derecede... Ama bunlar dostça telkinlerdi. Ama şimdi şöyle düşünün; ya sen boş ver, öteki boş versin, sen iyi niyetle yaklaşma, öteki objektif yaklaşmasın... O zaman her şeyi devletten bekleyeceksin. Şimdi devletten beklendiği zaman suç ekonomisinin ve çetelerin ve kara paranın ne kadar çok yoğun olarak gerçekleştiğini ülkede görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar olarak bizlerin de sorumluluğu olmalı. Ama bunu yaparken de iyi niyetli, yol gösterici, yapıcı, objektif... Ben hep bu ilkelerle hareket etmeye çalıştım. Ama bana bile bu şeyler yapıldıysa, bu kadar böyle torunumun yanında ya... Torunumun yanında bana gözaltı işlemi yapılıyor ve sabaha kadar bekletiliyorum. Ben sabahleyin... Yani bunun hukukla ilgisi yok, hukukla artık bunu açıklamak mümkün değil. Dün bazı arkadaşlara işte şey yaptım bu, bir kısa açıklama geçtim hani kapatıldığını, paylaşımlarımı takip edenler bilebilsin diye. Dolayısıyla nasıl açılır, nasıl yapılır onu da... Ya mutlaka şimdi benim şöyle bakın; aslında gerçekten ciddi sağlık sorunlarım var. Bunu daha önce en son yaptığım paylaşımda da dedim ki ciddi sağlık sorunlarım var, hani bir süre sizden izin istiyorum. Ama şimdi öyle şeyler görüyorsunuz ki... Dayanamıyorsunuz yani dayanamıyorsunuz...