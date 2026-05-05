Çin’de havai fişek fabrikasında patlama: En az 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı

Çin'in Hunan eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T05:17+0300

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletine bağlı Liuyang’da bulunan bir havai fişek fabrikasında akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan en az 21 kişi yaşamını yitirirken, 65 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Liuyang, ülkede havai fişek üretiminin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası yaptığı açıklamada tüm imkanların seferber edilmesini isterken, kazanın nedenlerinin hızla araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

