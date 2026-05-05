Çin’de havai fişek fabrikasında patlama: En az 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı
Çin’in Hunan eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayın ardından itfaiye ve acil... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T04:45+0300
2026-05-05T05:17+0300
şi cinping
çin
hunan
şi cinping, çin, hunan
04:45 05.05.2026 (güncellendi: 05:17 05.05.2026)
© Ekran GörüntüsüÇin’in Hunan eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama
Çin’in Hunan eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin’in güneyindeki Hunan eyaletine bağlı Liuyang’da bulunan bir havai fişek fabrikasında akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan en az 21 kişi yaşamını yitirirken, 65 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Liuyang, ülkede havai fişek üretiminin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası yaptığı açıklamada tüm imkanların seferber edilmesini isterken, kazanın nedenlerinin hızla araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
