Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: 1 kişi vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri sonrası bir kişi polis tarafından vuruldu. Güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray kapatılırken Trump'ın programının... 05.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine bölgede güvenlik alarmı verildi. Olayın, 15. Cadde ile Independence Bulvarı çevresinde meydana geldiği bildirildi.ABD Gizli Servisi, yaşanan çatışmada bir kişinin polis tarafından vurulduğunu açıkladı. Vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşma yaptığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray kısa süreliğine kapatılırken, Trump’ın programının olaydan etkilenmediği ifade edildi.Yetkililer, bölgede soruşturmanın sürdüğünü ve vatandaşların olay yerinden uzak durmaları gerektiğini duyurdu.

