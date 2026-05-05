Çin’de havai fişek fabrikasında patlama: 26 işçi hayatını kaybetti, 61 yaralı

Çin’in Hunan eyaletinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-05T11:12+0300

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama, onlarca can kaybına yol açtı. Yetkililer, olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını açıkladı.Patlama, eyaletin başkenti Çangşa’ya bağlı Liuyang ilçesinde bulunan Huasheng Fireworks fabrikasında meydana geldi. Yerel yetkililer, hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika çalışanı olduğunu bildirdi.Yoğun müdahale: Bölgeye 1500 personel sevk edildiÇangşa Belediye Başkanı, patlamanın ardından itfaiye, sağlık ve kamu güvenliği ekiplerinden yaklaşık 1500 personelin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.Yetkililer, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 20’li yaşlardan 68’e kadar değiştiğini belirtirken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda bulunduğu aktarıldı.Şi Cinping’den soruşturma talimatıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve patlamanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdi.Şi, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlere iş güvenliği önlemlerinin artırılması ve risk denetimlerinin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.Bölge havai fişek üretim merkezi olarak kullanılıyorPatlamanın yaşandığı Liuyang ilçesi, Çin’de havai fişek üretiminin merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ülkede daha önce de benzer tesislerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ölümcül kazalar yaşanmıştı.Bu yıl, geleneksel Bahar Bayramı kutlamalarının yapıldığı şubat ayında Ciangsu eyaletinin bir köyünde ve Hubey eyaletinin bir kasabasında havai fişek dükkanlarında meydana gelen patlamalarda toplam 20 kişi hayatını kaybetmişti.

