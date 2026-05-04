https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/trumptan-irana-hurmuz-tehdidi-abd-gemilerine-saldirdigi-takdirde-yeryuzunden-silinirler-1105490258.html
Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: 'ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silinirler'
Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: 'ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silinirler'
Sputnik Türkiye
Trump ABD gemilerine saldırı halinde 'yeryüzünden silme' tehdidinde bulunarak, deniz ablukasıyla Tahran’ın müzakerelerde daha 'yönetilebilir' hale geldiğini... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T23:23+0300
2026-05-04T23:23+0300
2026-05-04T23:23+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2694c5eb68a14173a41638785828e6f4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silineceğini" söyledi.Ek olarak Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası ortamında İran'ın müzakereler açısından son zamanlarda daha yönetilebilir hale geldiğini söyledi.Ayrıca Trump, Tahran'ın boğaz yakınlarında ABD gemilerini hedef almaya kalkışması halinde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu:ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, ABD'nin İran suları ve limanlarına uyguladığı deniz ablukasına uymak amacıyla 50 gemiyi rota değiştirmeye zorladığını bildirdi:Pazar akşamı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve boğazdan ayrılmaya çalışan gemilere yardım etmek amacıyla 'Özgürlük Projesi'ni duyurdu. İran televizyonu, İran ordusunun bir savaş gemisine iki füzeyle saldırarak ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na geçişini engellediğini bildirmişti; bu iddia daha sonra ABD Merkez Komutanlığı tarafından yalanlandı.ABD Merkez Komutanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'ne verilecek askeri desteğin güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, çok alanlı insansız hava araçları ve 15 bin askeri personeli içereceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/trumpin-otomobil-vergileri-aciklamasinin-ardindan-avrupa-piyasalari-dususle-basladi-1105483685.html
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_471c71441366b77451e8eb556735ecc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, tahran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: 'ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silinirler'
Trump ABD gemilerine saldırı halinde 'yeryüzünden silme' tehdidinde bulunarak, deniz ablukasıyla Tahran’ın müzakerelerde daha 'yönetilebilir' hale geldiğini savundu. CENTCOM ise 50 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silineceğini" söyledi.
Ek olarak Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası ortamında İran'ın müzakereler açısından son zamanlarda daha yönetilebilir hale geldiğini söyledi.
Ayrıca Trump, Tahran'ın boğaz yakınlarında ABD gemilerini hedef almaya kalkışması halinde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu:
Amerika'da hazırlıklar sürüyor, her şey dolu, hepsini kullanabiliriz!
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, ABD'nin İran suları ve limanlarına uyguladığı deniz ablukasına uymak amacıyla 50 gemiyi rota değiştirmeye zorladığını bildirdi:
Bugün itibariyle, uyumluluğun sağlanması amacıyla ABD güçleri tarafından 50 ticari geminin rotası değiştirildi
Pazar akşamı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve boğazdan ayrılmaya çalışan gemilere yardım etmek amacıyla 'Özgürlük Projesi'ni duyurdu. İran televizyonu, İran ordusunun bir savaş gemisine iki füzeyle saldırarak ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na geçişini engellediğini bildirmişti; bu iddia daha sonra ABD Merkez Komutanlığı tarafından yalanlandı.
ABD Merkez Komutanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'ne verilecek askeri desteğin güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, çok alanlı insansız hava araçları ve 15 bin askeri personeli içereceğini belirtmişti.