Trump’tan İran’a Hürmüz tehdidi: 'ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silinirler'

Trump ABD gemilerine saldırı halinde 'yeryüzünden silme' tehdidinde bulunarak, deniz ablukasıyla Tahran’ın müzakerelerde daha 'yönetilebilir' hale geldiğini... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T23:23+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD gemilerine saldırdığı takdirde yeryüzünden silineceğini" söyledi.Ek olarak Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası ortamında İran'ın müzakereler açısından son zamanlarda daha yönetilebilir hale geldiğini söyledi.Ayrıca Trump, Tahran'ın boğaz yakınlarında ABD gemilerini hedef almaya kalkışması halinde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu:ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, ABD'nin İran suları ve limanlarına uyguladığı deniz ablukasına uymak amacıyla 50 gemiyi rota değiştirmeye zorladığını bildirdi:Pazar akşamı Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve boğazdan ayrılmaya çalışan gemilere yardım etmek amacıyla 'Özgürlük Projesi'ni duyurdu. İran televizyonu, İran ordusunun bir savaş gemisine iki füzeyle saldırarak ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na geçişini engellediğini bildirmişti; bu iddia daha sonra ABD Merkez Komutanlığı tarafından yalanlandı.ABD Merkez Komutanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'ne verilecek askeri desteğin güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, çok alanlı insansız hava araçları ve 15 bin askeri personeli içereceğini belirtmişti.

