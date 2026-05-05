Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/bakan-gurlek-duyurdu-1-milyar-600-milyonluk-para-trafigi-olan-suc-orgutu-cokertildi-1105495274.html
Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar 600 milyonluk para trafiği olan suç örgütü çökertildi
Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar 600 milyonluk para trafiği olan suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T09:23+0300
2026-05-05T09:29+0300
türki̇ye
akın gürlek
i̇çişleri bakanlığı
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın güçlü koordinasyonuyla geçit vermediklerinden bahsetti.Operasyona ilişkin Gürlek şu ifadelere yer verdi:"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/evlilik-kredisi-kullananlara-mujde-ikinci-cocukta-tamami-hibe-edilecek-1105495611.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, i̇çişleri bakanlığı, i̇zmir
akın gürlek, i̇çişleri bakanlığı, i̇zmir

Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar 600 milyonluk para trafiği olan suç örgütü çökertildi

09:23 05.05.2026 (güncellendi: 09:29 05.05.2026)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
© AA
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın güçlü koordinasyonuyla geçit vermediklerinden bahsetti.
Operasyona ilişkin Gürlek şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum."
Evlilik Kredisi başvuruları bugün başladı: Krediler ocak ayında artırılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2026
TÜRKİYE
Evlilik kredisi kullananlara müjde: İkinci çocukta tamamı hibe edilecek
09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала