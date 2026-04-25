Okullarda yeni dönem: 81 ilde kamera ve sıkı güvenlik zorunlu hale geliyor

İçişleri Bakanlığı, artan güvenlik endişeleri sonrası 81 ile kapsamlı bir genelge gönderdi. Yeni düzenlemeyle tüm okullara kamera sistemi kurulacak... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T12:51+0300

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri” genelgesiyle Türkiye genelinde okul güvenliği yeni bir aşamaya taşınıyor. Genelgeye göre tüm okullarda okul içi ve çevresini kapsayacak şekilde kamera sistemi kurulacak, mevcut sistemlerin de aktif şekilde çalışması sağlanacak.Giriş-çıkışlar tek noktadan kontrol edilecekYeni düzenleme kapsamında okullarda kontrolsüz giriş çıkışların önüne geçilecek. Zorunlu olmayan kapılar kapatılarak, öğrenci ve ziyaretçilerin giriş-çıkışları tek bir noktadan ve kontrollü şekilde yapılacak. Okul çevresindeki duvar, tel ve güvenlik bariyerleri de yeniden gözden geçirilecek.Riskli okullara sabit kolluk görevlisiGenelgede dikkat çeken bir diğer başlık ise güvenlik personeli uygulaması oldu. Risk analizine göre belirlenen okullarda “Okul Kolluk Görevlisi” sabit olarak görev yapacak. Diğer okullarda ise sürekli iletişim halinde olacak Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi görevlendirilecek.Okul çevresinde devriye ve denetimler artıyorOkul giriş ve çıkış saatlerinde polis ve jandarma görünürlüğü artırılacak. İhtiyaç halinde okul kapılarının dışında motorize ekip veya yaya devriye konuşlandırılacak. Ayrıca parklar, metruk binalar, internet kafeler ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimler sıklaştırılacak.Siber tehditler de takip edilecekYeni sistem yalnızca fiziki güvenlikle sınırlı kalmayacak. Siber güvenlik kapsamında sosyal medya ve dijital platformlarda öğrencileri hedef alan tehdit içerikleri izlenecek. Siber zorbalık, şiddet içerikleri ve radikalleşme eğilimleri erken uyarı mekanizmalarıyla tespit edilecek.Psikolojik destek ve erken uyarı sistemiGenelge, öğrencilerin sadece fiziksel değil psikolojik güvenliğini de kapsıyor. Şiddet eğilimi, davranış değişiklikleri ve sosyal uyum sorunları erken uyarı sistemiyle takip edilecek. Risk grubundaki öğrenciler için rehberlik ve psikososyal destek süreçleri devreye alınacak.Acil durum planları zorunlu hale geliyorTüm okullarda yangın, doğal afet ve güvenlik tehditlerine karşı acil durum planları hazırlanacak. Tahliye ve müdahale süreçleri yeniden düzenlenerek ilk müdahale kapasitesi artırılacak.

