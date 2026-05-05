https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/bae-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-iran-yonunden-gelen-hava-hedeflerini-vuruyor-1105515097.html
BAE Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri İran yönünden gelen hava hedeflerini vuruyor
BAE Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri İran yönünden gelen hava hedeflerini vuruyor
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran’dan füze ve insansız hava araçlarıyla ülke topraklarına yönelik düzenlenen “yoğun saldırının” hava... 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T18:15+0300
2026-05-05T18:15+0300
2026-05-05T18:15+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
savunma bakanlığı
i̇ran
i̇ha
balistik füze
saldırı
hava savunma sistemi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_d11450d7e2276611d580228a0bc5136e.png
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran topraklarından fırlatılan balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen geniş çaplı saldırının hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi.BAE’nin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler ile insansız hava araçlarını havada vurması sonucu meydana geldiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/hegseth-iran-saldirirsa-ezici-guc-kullaniriz-1105508710.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_68:0:696:471_1920x0_80_0_0_09016e0650c97475b0da62e6bbd91293.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşik arap emirlikleri (bae), savunma bakanlığı, i̇ran, i̇ha, balistik füze, saldırı, hava savunma sistemi, ortadoğu
birleşik arap emirlikleri (bae), savunma bakanlığı, i̇ran, i̇ha, balistik füze, saldırı, hava savunma sistemi, ortadoğu
BAE Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri İran yönünden gelen hava hedeflerini vuruyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran’dan füze ve insansız hava araçlarıyla ülke topraklarına yönelik düzenlenen “yoğun saldırının” hava savunma unsurlarınca püskürtüldüğünü açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran topraklarından fırlatılan balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen geniş çaplı saldırının hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi.
BAE’nin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler ile insansız hava araçlarını havada vurması sonucu meydana geldiği vurgulandı.