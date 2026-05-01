‘Avrupa, Ukrayna konusunda karar alamayacak kadar zayıf durumda’
The Economist, Avrupalı liderlerin iç siyasi krizler nedeniyle zayıfladığını ve Ukrayna'daki çatışmanın çözümü dahil kritik konularda karar alamadığını yazdı... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T20:06+0300
dünya
the economist
avrupa birliği
ab
ukrayna
ekonomik kriz
savaş
donald trump
avrupa
İngiliz The Economist dergisi, Avrupa liderlerinin, ülkelerindeki iç siyasi sorunlar yüzünden tükenmişlik yaşadığını ve bu durumun Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik önemli kararlar almalarını engellediğini belirtti. Dergi, mevcut tabloyu “zayıfların koalisyonu” şeklinde nitelendirdi.Analizde, Avrupa Birliği’nin (AB) ulusal liderlerin otoritesine dayandığı, ancak bu otoritenin neredeyse tamamen eridiği vurgulandı.Avrupa’nın sadece Ukrayna meselesinde değil, birçok başka konuda da çaresizlik içinde olduğu belirtildi. Dergiye göre, Avrupa ülkelerinin birlikte çözmesi gereken sorunlar yelpazesi oldukça geniş:
The Economist, Avrupalı liderlerin iç siyasi krizler nedeniyle zayıfladığını ve Ukrayna’daki çatışmanın çözümü dahil kritik konularda karar alamadığını yazdı. Dergi, durumu “zayıfların koalisyonu” olarak tanımladı.
Analizde, Avrupa Birliği’nin (AB) ulusal liderlerin otoritesine dayandığı, ancak bu otoritenin neredeyse tamamen eridiği vurgulandı.
AB, ulusal liderlerin otoritesine dayanıyor, ancak bu otorite neredeyse yok. Buna ‘zayıfların koalisyonu’ diyebiliriz. İnatçı bir koalisyon ortağına boyun eğmek ya da AB karşıtı bir muhalifi kontrol altına almaya çalışmak, Birlik düzeyinde anlaşmalara ulaşmayı daha da zorlaştırıyor. Daha kötü bir zamanlama hayal bile edilemez.
Avrupa’nın sadece Ukrayna meselesinde değil, birçok başka konuda da çaresizlik içinde olduğu belirtildi. Dergiye göre, Avrupa ülkelerinin birlikte çözmesi gereken sorunlar yelpazesi oldukça geniş:
Ne yapacağı öngörülemeyen ABD Başkanı Donald Trump ile nasıl başa çıkılacağı, giderek derinleşen enerji krizi, Ukrayna’daki devam eden savaş, zayıf seyreden ekonomi ve bir türlü tamamlanamayan genişleme süreci. Tüm bu meseleler, popülerliğini yitirmiş siyasetçilerin kolayca göze alamayacağı türden fedakarlıklar ve uzlaşmalar gerektiriyor. Ülke içindeki zayıflık, liderlerin Avrupa sahnesinde cesur ve kararlı adımlar atmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor.