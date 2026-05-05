10 yaşındaki çocuk hırsızlık yaparken yakalandı: 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir AVM'de hırsızlık yapan 10 yaşındaki çocuk yakalandı. İncelemede çocuğun 92 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 05.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-05T11:43+0300
türki̇ye
çocuk suçları soruşturma bürosu
suça sürüklenen çocuk
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
i̇stanbul
11:43 05.05.2026 (güncellendi: 11:44 05.05.2026)
İstanbul'da bir AVM'de alışveriş yapan kadının çantasını çalan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı. Taksi ile kaçmaya çalışırken yakalanan çocuğun 'hırsızlık' suçundan 92 kaydı olduğu ortaya çıktı. D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.
Alışveriş yapan kadının çantasını çaldı
Sabah'ın haberine göre, çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçiren Melike A. isimli kadın, bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
Polis kameralardan tespit etti
İhbar üzerine AVM'ye gelen polisler bölgedeki kameraları inceledi. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.
Suç kaydı polisi bile şaşırttı
Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi. D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.