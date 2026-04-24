'Son Balkon Operasyonu'nda yakalandılar: Evlerinden ve hesaplarından çıkanlar şaşırttı

24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T13:28+0300

Samsun İlkadım ve Atakum ilçelerinde iki yıldır uzun süre boş kalan yazlık evlere ve villalara girdikleri tespit edilen 4 kişi 'Son Balkon' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin lira da bloke edildi. Kameralara yakalandılar hızla kaçtılarİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 2 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma yürütüldü.Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri, genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları tercih ettikleri tespit edildi.Güvenlik kamerası bulunmayan yapıları seçen şüphelilerin cam kırmak ya da balkonlardan içeri girmek suretiyle kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarını fark ettikleri, görüntü kaydını engellemek amacıyla kameraları sopayla kırdıkları anlar da görüntülerle ortaya çıkarıldı.Hesapları bloke edildiEkipler, zanlıların yakalanması amacıyla "Son balkon" adı verilen operasyon düzenledi. Belirlenen zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramada yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin liranın bloke edildiği operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, termal dürbün, kıyafetler ve 7 kesici alete el konuldu.Operasyonda gözaltına alınan V.Ç. (32), N.Ç. (26), T.G. (34) ve H.K. (59) emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/ankara-adliyesinin-emanet-deposu-soyuldu-katip-paralari-sanal-bahiste-kaybetti-1104955156.html

