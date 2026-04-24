İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
'Son Balkon Operasyonu'nda yakalandılar: Evlerinden ve hesaplarından çıkanlar şaşırttı
Samsun'da uzun süre boş kalan yazlık evlere giren hırsızlar 'Son Balkon' operasyonuyla yakalandılar. Hırsızların evlerinde milyonlarca liralık hırsızlık eşyası... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
13:28 24.04.2026
© Samsun Emniyet Müdürlüğü
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© Samsun Emniyet Müdürlüğü
Samsun'da uzun süre boş kalan yazlık evlere giren hırsızlar 'Son Balkon' operasyonuyla yakalandılar. Hırsızların evlerinde milyonlarca liralık hırsızlık eşyası yakalandı, banka hesaplarına da el konuldu.
Samsun İlkadım ve Atakum ilçelerinde iki yıldır uzun süre boş kalan yazlık evlere ve villalara girdikleri tespit edilen 4 kişi 'Son Balkon' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin lira da bloke edildi.

Kameralara yakalandılar hızla kaçtılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 2 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri, genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları tercih ettikleri tespit edildi.
Güvenlik kamerası bulunmayan yapıları seçen şüphelilerin cam kırmak ya da balkonlardan içeri girmek suretiyle kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.
Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarını fark ettikleri, görüntü kaydını engellemek amacıyla kameraları sopayla kırdıkları anlar da görüntülerle ortaya çıkarıldı.

Hesapları bloke edildi

Ekipler, zanlıların yakalanması amacıyla "Son balkon" adı verilen operasyon düzenledi. Belirlenen zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramada yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.
Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin liranın bloke edildiği operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, termal dürbün, kıyafetler ve 7 kesici alete el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan V.Ç. (32), N.Ç. (26), T.G. (34) ve H.K. (59) emniyete götürüldü.
