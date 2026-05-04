Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T10:49+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Örgütlü Suçlar soruşturmasında Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı.Gelir kaynaklarını bilmediğini söylediZuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini ileri sürdü. TGRT'nin haberine göre telefonunda yapılan incelemede; eşine ait gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlar bulundu.“Varlıklı bir aileden geliyor” dediği eşinin, aslında belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin yazdığı mesajlar için ise “bir arsa meselesiydi” dedi. Telefon incelemesinde eşine yönelik "yüzde 10 ile geçinen ezik” ifadesini kullandığı görülen Böcek, bu sözü de bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.Abla ve anne birikimleri iddiasıZuhal Böcek’in ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan biri, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini “abla” ve “anne”sinin birikimlerine dayandırarak açıklaması oldu. Böcek, daha önce kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon TL’ye sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon TL gönderdiğini savundu. Ancak bu paranın gönderilmesi için ablasının, satın aldığı lüks konutun oğlunun üzerine yapılmasını şart koştuğunu öne sürdü.Savcılık sorgusunda hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyleyen Böcek’in, mülk alımlarındaki nakit akışını belirsiz bıraktığı görüldü. Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları “biriktirdiğim altınları bozdurdum” şeklinde açıklayan şüphelinin, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen ödemeler için de “Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir” demesi, para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek’in bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

