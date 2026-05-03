Amerikan havayolu şirketi Spirit Airlines iflas etti: Artan petrol fiyatlarına dayanamadı

ABD'li düşük maliyetli havayolu Spirit Airlines, 34 yılın ardından faaliyetlerini durdurdu.

2026-05-03T12:58+0300

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu Spirit Airlines, artan yakıt fiyatları ve mali baskılar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada “operasyonların düzenli şekilde sonlandırılmasına başlandığını” ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.Sarı renkli uçakları ve düşük fiyat politikasıyla bilinen şirket, yaklaşık 34 yıl boyunca sektörde faaliyet göstermiş ve bir dönem günde yüzlerce uçuş gerçekleştirmişti. Yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan şirketin ani kapanışı, hem yolcular hem de çalışanlar için şok etkisi yarattı.Yakıt maliyetleri belirleyici olduŞirketten yapılan açıklamada, özellikle İran ile yaşanan savaşın ardından hızla yükselen petrol fiyatlarının operasyonları sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı. Daha önce iki kez iflas korumasına başvuran şirketin, bu kez maliyet baskısına dayanamadığı ifade edildi.ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, doğrudan şirketten bilet alan yolcular için geri ödeme fonu bulunduğunu açıkladı. Ancak seyahat acenteleri gibi üçüncü taraflar üzerinden alınan biletler için iade sürecinin ilgili satıcılar üzerinden yürütüleceği belirtildi.Yolcular havalimanlarında kaldıKapanma kararı sonrası birçok yolcu, iptal edilen uçuşlardan habersiz şekilde havalimanlarına geldi. Bazı yolcular alternatif uçuş arayışına girerken, diğer havayolları sınırlı süreyle uygun fiyatlı biletler sunacaklarını duyurdu.Yetkililer, Delta Air Lines, JetBlue ve Southwest Airlines gibi firmaların Spirit yolcularına destek olacağını açıkladı.Binlerce çalışan işsiz kaldıŞirketin kapanmasıyla yaklaşık 17 bin kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Çalışanlar, kararın kendilerine son anda bildirilmesini eleştirirken, bazı personelin gelişmeyi sosyal medyadan öğrendiği ifade edildi.

