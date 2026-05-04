Türkiye'de de satılıyor: Ünlü termos markasının 8 milyondan fazla ürün geri çağrıldı, 3 kişi görme kaybı yaşadı
Türkiye'de de satılıyor: Ünlü termos markasının 8 milyondan fazla ürün geri çağrıldı, 3 kişi görme kaybı yaşadı
Türkiye'de satılan bir termos markası, kapakların basınçla fırlaması sonucu yaralanmalar ve görme kaybı bildirimleri sonrası milyonlarca ürününü geri çağırma...
12:03 04.05.2026
Türkiye'de satılan bir termos markası, kapakların basınçla fırlaması sonucu yaralanmalar ve görme kaybı bildirimleri sonrası milyonlarca ürününü geri çağırma kararı aldı.
ABD merkezli Thermos, bazı termos ve yiyecek kavanozu modellerinde güvenlik riski tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattı. Türkiye’de de satışta olan markanın yaklaşık 8,1 milyon ürünü geri çağırdığı açıklandı.
Geri çağırma kapsamında yaklaşık 5,8 milyon “Stainless King” serisi yiyecek kavanozu ile 2,3 milyon “Sportsman” serisi şişe bulunuyor. ABD’deki Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yayımlanan bildirimde, tüketicilere söz konusu ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları çağrısı yapıldı.

Tasarım kusuru basınca yol açtı

Yetkililer, sorunun ürünlerdeki tıpa tasarımından kaynaklandığını belirtti. Özellikle yiyecek ve içeceklerin uzun süre kapalı kalması durumunda basınç oluşabildiği, kapağın açılması sırasında bu basıncın aniden boşalarak parçanın fırlamasına neden olduğu ifade edildi.
Bu durumun kullanıcılar için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

Yaralanmalar ve görme kaybı vakaları var

Şirket tarafından yapılan açıklamada, fırlayan parçalar nedeniyle 27 tüketicinin yaralandığı ve bazı vakalarda tıbbi müdahale gerektiği bildirildi. Ayrıca üç kişinin gözlerine isabet eden parça nedeniyle kalıcı görme kaybı yaşadığı belirtildi.

Hangi ürünler riskli?

Geri çağırma, Mart 2008 ile Temmuz 2024 arasında satılan belirli modelleri kapsıyor. Etkilenen ürünler arasında SK3000, SK3010 ve SK3020 model numaralı Thermos paslanmaz çelik yiyecek kavanozları yer alıyor.
Yetkililer, model numarasının ürünün alt kısmında bulunduğunu belirterek bu kodlara sahip ürünlerin kullanılmaması ve iade edilmesi gerektiğini vurguladı.
