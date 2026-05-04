Tunceli Belediyesi uyardı: Şebeke suyunu içmeyin, yemek yapımında kullanmayın
Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Tunceli Belediyesi'nden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı geldi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Tunceli Belediyesi uyardı: Şebeke suyunu içmeyin, yemek yapımında kullanmayın
Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Tunceli Belediyesi'nden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı geldi.
Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada bazı mahalleleri besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu belirtildi.
Bu durumun şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilediği ifade edildi.
Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini etkileyen su kaynaklarıyla ilgili uyarı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur.
Açıklamada, belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.