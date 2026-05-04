Trump’ın otomobil vergileri açıklamasının ardından Avrupa piyasaları düşüşle başladı
2026-05-04T16:30+0300
16:30 04.05.2026
Avrupa borsaları haftaya satıcılı başladı. Yatırımcılar bir yandan Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlerken, diğer yandan ABD ile Avrupa Birliği arasında yeniden alevlenebilecek ticaret gerilimlerini fiyatlıyor.
Londra saatiyle 13.45 itibarıyla pan-Avrupa endeksi yaklaşık yüzde 0.4 gerileyerek sabah saatlerindeki kazanımlarını geri verdi. Frankfurt, Paris ve Milano başta olmak üzere büyük Avrupa borsalarının tamamına yakını kırmızı bölgede seyretti. İngiltere’de ise erken bahar resmi tatili nedeniyle borsalar kapalıydı.

Otomotiv hisselerinde sert baskı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara yönelik vergileri yüzde 25’e çıkarma tehdidi, özellikle otomotiv sektöründe satış dalgasını tetikledi. Avrupa Komisyonu ise olası karşılıkseçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından, Continental hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Mercedes-Benz yaklaşık yüzde 2.4 düştü, Volkswagen yüzde 1.5 geriledi
Söz konusu vergi çıkışı, ABD Yüksek Mahkemesi’nin şubat ayında Trump’ın gümrük vergisi planlarının önemli bir bölümünü iptal etmesine rağmen geldi.

Nokia yükseldi, teknoloji ayrıştı

Piyasalardaki genel düşüşe rağmen bazı hisselerde pozitif ayrışma görüldü. Nokia hisseleri, sabit kablosuz erişim iş kolunun Inseego tarafından satın alınacağı haberinin ardından gün içinde yüzde 7’nin üzerinde yükseldi. Şirketin yıl başından bu yana kazancı yüzde 100’ü aşmış durumda.

Küresel piyasalarda görünüm

Avrupa piyasalarındaki zayıf seyir, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ile jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlanmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Analistler, özellikle ABD-AB hattındaki ticaret söylemlerinin sertleşmesi halinde volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor.
