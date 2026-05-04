https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/trumpin-otomobil-vergileri-aciklamasinin-ardindan-avrupa-piyasalari-dususle-basladi-1105483685.html
Trump’ın otomobil vergileri açıklamasının ardından Avrupa piyasaları düşüşle başladı
Trump’ın otomobil vergileri açıklamasının ardından Avrupa piyasaları düşüşle başladı
Sputnik Türkiye
Avrupa piyasalarında son durum...
2026-05-04T16:30+0300
2026-05-04T16:30+0300
2026-05-04T16:30+0300
ekonomi̇
avrupa
borsa
avrupa birliği
avrupa komisyonu
volkswagen (vw)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105483528_0:142:2994:1826_1920x0_80_0_0_9cf6a542689131f04ffd44ad016dc4cd.jpg
Londra saatiyle 13.45 itibarıyla pan-Avrupa endeksi yaklaşık yüzde 0.4 gerileyerek sabah saatlerindeki kazanımlarını geri verdi. Frankfurt, Paris ve Milano başta olmak üzere büyük Avrupa borsalarının tamamına yakını kırmızı bölgede seyretti. İngiltere’de ise erken bahar resmi tatili nedeniyle borsalar kapalıydı.Otomotiv hisselerinde sert baskıABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara yönelik vergileri yüzde 25’e çıkarma tehdidi, özellikle otomotiv sektöründe satış dalgasını tetikledi. Avrupa Komisyonu ise olası karşılıkseçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı.Bu gelişmelerin ardından, Continental hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Mercedes-Benz yaklaşık yüzde 2.4 düştü, Volkswagen yüzde 1.5 gerilediNokia yükseldi, teknoloji ayrıştıPiyasalardaki genel düşüşe rağmen bazı hisselerde pozitif ayrışma görüldü. Nokia hisseleri, sabit kablosuz erişim iş kolunun Inseego tarafından satın alınacağı haberinin ardından gün içinde yüzde 7’nin üzerinde yükseldi. Şirketin yıl başından bu yana kazancı yüzde 100’ü aşmış durumda.Küresel piyasalarda görünümAvrupa piyasalarındaki zayıf seyir, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ile jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlanmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Analistler, özellikle ABD-AB hattındaki ticaret söylemlerinin sertleşmesi halinde volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/irandan-hurmuz-bogazinda-kritik-karar-kurallara-uymayan-gemilere-askeri-mudahale-1105477027.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105483528_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_0e01402d8f54bfc61c9391731b5ef4ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, borsa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, volkswagen (vw)
avrupa, borsa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, volkswagen (vw)
Trump’ın otomobil vergileri açıklamasının ardından Avrupa piyasaları düşüşle başladı
Avrupa borsaları haftaya satıcılı başladı. Yatırımcılar bir yandan Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlerken, diğer yandan ABD ile Avrupa Birliği arasında yeniden alevlenebilecek ticaret gerilimlerini fiyatlıyor.
Londra saatiyle 13.45 itibarıyla pan-Avrupa endeksi yaklaşık yüzde 0.4 gerileyerek sabah saatlerindeki kazanımlarını geri verdi. Frankfurt, Paris ve Milano başta olmak üzere büyük Avrupa borsalarının tamamına yakını kırmızı bölgede seyretti. İngiltere’de ise erken bahar resmi tatili nedeniyle borsalar kapalıydı.
Otomotiv hisselerinde sert baskı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara yönelik vergileri yüzde 25’e çıkarma tehdidi, özellikle otomotiv sektöründe satış dalgasını tetikledi. Avrupa Komisyonu ise olası karşılıkseçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından, Continental hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Mercedes-Benz yaklaşık yüzde 2.4 düştü, Volkswagen yüzde 1.5 geriledi
Söz konusu vergi çıkışı, ABD Yüksek Mahkemesi’nin şubat ayında Trump’ın gümrük vergisi planlarının önemli bir bölümünü iptal etmesine rağmen geldi.
Nokia yükseldi, teknoloji ayrıştı
Piyasalardaki genel düşüşe rağmen bazı hisselerde pozitif ayrışma görüldü. Nokia hisseleri, sabit kablosuz erişim iş kolunun Inseego tarafından satın alınacağı haberinin ardından gün içinde yüzde 7’nin üzerinde yükseldi. Şirketin yıl başından bu yana kazancı yüzde 100’ü aşmış durumda.
Küresel piyasalarda görünüm
Avrupa piyasalarındaki zayıf seyir, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ile jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlanmasının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Analistler, özellikle ABD-AB hattındaki ticaret söylemlerinin sertleşmesi halinde volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor.