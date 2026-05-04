İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kritik karar: Kurallara uymayan gemilere askeri müdahale
İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapacak gemiler için yeni bir uyarı yayımladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kritik karar: Kurallara uymayan gemilere askeri müdahale

© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapacak gemiler için yeni bir uyarı yayımladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, belirlenen transit protokollerini ihlal eden sivil ve ticari gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, bölgedeki deniz trafiğine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre Muhibbi, boğazda uygulanan kuralların net olduğunu ve bu kurallara uymayan her türlü deniz hareketinin ciddi risklerle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, ihlalde bulunan gemiler için "güç kullanılarak durdurulacak" ifadesi öne çıktı.

Güvenli geçiş i̇çin protokol şartı

Bölgedeki uygulamalarda köklü bir değişiklik olmadığını belirten Muhibbi, sivil ve ticari gemilerin güvenliği için belirli şartlar sundu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından hazırlanan transit protokollerine uygun hareket eden ve koordinasyon sağlayan gemilerin güvenliğinin bizzat İran tarafından garanti edileceği ifade edildi. Belirlenen güzergahın dışına çıkan araçlar ise doğrudan hedef konumuna gelebilir.

Denizcilik ve sigorta şirketlerine uyarı

Açıklamanın son bölümünde ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteren denizcilik şirketleri ve sigorta kuruluşları hedef alındı. Muhibbi, tüm sektör paydaşlarının Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi duyuruları ve güvenlik uyarılarını titizlikle dikkate alması gerektiğini kaydetti. Bu hamle, dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri ve siyasi denetimin daha da sıkılaşacağı şeklinde yorumlanıyor.
