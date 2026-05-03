Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Trump'tan İran'ın sunduğu teklife yorum: 'Kabul edilemez'
ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve 'kabul edilemez' bulduğunu açıkladı. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T21:56+0300
2026-05-03T22:01+0300
21:56 03.05.2026 (güncellendi: 22:01 03.05.2026)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
© AA / Celal Güneş
ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve 'kabul edilemez' bulduğunu açıkladı.
İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD-İran çatışmasını çözmeye yönelik yeni teklifini incelediğini ve bunu kabul edilemez bulduğunu söyledi. Trump yaptığı değerlendirmede şu cümleleri kullandı:

Bu benim için kabul edilebilir değil. Üzerinde çalıştım, her şeyi inceledim; kabul edilebilir değil.

Trump, gün içinde Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü.
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.
IRNA'nın haberinde "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verilmişti.
