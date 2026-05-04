İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
TBMM’nin gündemi çocuklar: Kurulan komisyonlar rapor hazırlayacak, yasal düzenleme gündeme gelecek
Osman Nuri Cerit
12:43 04.05.2026 (güncellendi: 13:14 04.05.2026)
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
TBMM’de son bir yıl içerisinde çocuklara yönelik suçlar, suça sürüklenen çocuklar ve okullarda gerçekleşen eylemlere yönelik araştırma komisyonları kuruldu. Kurulan komisyonların raporları sonrasında çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çocukları hedef alan eylemler, suça sürüklenen çocuklar ve okullarda gerçekleştirilen saldırılara ilişkin araştırma komisyonları kuruldu. Kurulan komisyonların çalışmaları sonrasında raporlar hazırlanıyor. Üç komisyonun çalışmasının tamamlanması ve raporlarının hazırlanması sonrasında çocuklara ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması bekleniyor.
TBMM’de ilk olarak çocuklara yönelik şiddet eylemlerinin ardından ’Çocukların Şiddet ve İstismardan korunmasına yönelik atılacak adımlara ilişkin’ komisyon kurulmuştu. Çalışmalarının tamamlayan komisyonun raporunu tamamladı.
Çocuk yaşta suçluların işlediği eylemlerin ardında TBMM’de ‘Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’ kuruldu. Çalışmalarını tamamlayan komisyon rapor hazırlığına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak ‘Okul Saldırılarının Sebeplerini Araştırma’ komisyonu kuruldu. Çalışmalarına başlayacak olan komisyonun çalışmalar sonrasında bir rapor hazırlaması bekleniyor.

Yasal düzenlemede olması planlananlar

Üç komisyonun çalışmalarının tamamlanmasından sonra bu kez yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi planlanıyor. Yasal düzenleme kapsamında suça sürüklenen çocuk tanımının yeniden ele alınmasın düşünülüyor.
Yine yasal düzenleme kapsamında çocuklara yönelik işlenen suçların oranının artırılması başlığı da gündeme gelecek. Çocuk yaşta kişilerin suç eylemlerinden kullanılmasına yönelik cezalarında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Çocuklar arasında akran zorbalığı olarak tanımlanan suçların cezasının da caydırıcılık getirecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor. Çocukların suça sürüklenmesinde etkili olan dijital ağlara ilişkin de düzenlemelerin yasal hazırlıklar kapsamında ele alınması öngörülüyor.
