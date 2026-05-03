Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Almina 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T10:29+0300

Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı arttı.Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Ağaoğlu'nun, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.Ne olmuştu?Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

