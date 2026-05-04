Sıcak saatler: İran, Hürmüz'e girmemesi konusunda ABD Donanması’nı uyardı
04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T09:18+0300
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda bulunan tüm ticari gemi ve petrol tankerlerinin, İran askeri birimleriyle koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiğini açıkladı.
İran ordusu, ABD’nin “saldırgan eylemlerinin” mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceğini ve Körfez’deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.
Açıklamada, ABD Donanması’na Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaması veya giriş yapmaması yönünde uyarıda bulundu.
İran’ın herhangi bir yerinde ve her düzeyde oluşabilecek tehditlere “sert şekilde karşılık verileceğini” vurgulayan İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin tamamen kontrol altında tutulduğunu ve güçlü şekilde yönetildiğini açıkladı.