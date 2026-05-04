Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/sicak-saatler-iran-hurmuze-girmemesi-konusunda-abd-donanmasini-uyardi-1105468554.html
Sıcak saatler: İran, Hürmüz'e girmemesi konusunda ABD Donanması’nı uyardı
Sıcak saatler: İran, Hürmüz'e girmemesi konusunda ABD Donanması’nı uyardı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T09:18+0300
2026-05-04T09:18+0300
dünya
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_0:85:1578:973_1920x0_80_0_0_55264dbd308dfd2a98b946cae3a271ae.jpg
İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda bulunan tüm ticari gemi ve petrol tankerlerinin, İran askeri birimleriyle koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiğini açıkladı.İran ordusu, ABD’nin “saldırgan eylemlerinin” mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceğini ve Körfez’deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.Açıklamada, ABD Donanması’na Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaması veya giriş yapmaması yönünde uyarıda bulundu.İran’ın herhangi bir yerinde ve her düzeyde oluşabilecek tehditlere “sert şekilde karşılık verileceğini” vurgulayan İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin tamamen kontrol altında tutulduğunu ve güçlü şekilde yönetildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/centcom-hurmuz-operasyonuna-15-bin-asker-katilacak-1105468418.html
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_85:0:1493:1056_1920x0_80_0_0_b7910cab9e6b8d78b7691157ebdf58f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hürmüz boğazı, i̇ran, abd
hürmüz boğazı, i̇ran, abd

Sıcak saatler: İran, Hürmüz'e girmemesi konusunda ABD Donanması’nı uyardı

09:18 04.05.2026
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda bulunan tüm ticari gemi ve petrol tankerlerinin, İran askeri birimleriyle koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiğini açıkladı.
İran ordusu, ABD’nin “saldırgan eylemlerinin” mevcut durumu daha da karmaşık hale getireceğini ve Körfez’deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.
Açıklamada, ABD Donanması’na Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaması veya giriş yapmaması yönünde uyarıda bulundu.
İran’ın herhangi bir yerinde ve her düzeyde oluşabilecek tehditlere “sert şekilde karşılık verileceğini” vurgulayan İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin tamamen kontrol altında tutulduğunu ve güçlü şekilde yönetildiğini açıkladı.
ABD 82. Hava İndirme Tugayı, 2021'de Kuveyt'teki ABD üssüne iniş yaparken böyle görüntülenmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
DÜNYA
CENTCOM: Hürmüz operasyonuna 15 bin asker katılacak
08:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала