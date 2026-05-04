CENTCOM: Hürmüz operasyonuna 15 bin asker katılacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemileri çıkarma operasyonuna 15 bin askerin katılacağını duyurdu. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

CENTCOM’un açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nda kalan tarafsız ülkelere ait gemileri kurtarmak için duyurduğu ‘Özgürlük Projesi’ operasyonuna savaş gemilerinin yanı sıra, savaş uçakları ve binlerce asker katılacak.Açıklamada, “ABD'nin Özgürlük Projesi'ne askeri desteği, güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz konuşlu savaş uçağı, çok maksatlı insansız platformlar ve 15 bin askeri personeli içerecek” ifadesi kullanıldı.Operasyon, Deniz Özgürlüğü Koalisyonu (MFC) kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı ve CENTCOM tarafından yönetilecek.Daha önce ABD Başkanı Trump, ‘Özgürlük Projesi’ (Project Freedom) adını verdiği operasyonun, Ortadoğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacağını duyurmuştu.İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine herhangi bir müdahalesini ateşkes ihlali olarak değerlendireceklerini açıklamıştı.

ortadoğu, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), donald trump, operasyon, savaş gemisi, destroyer, asker, savaş uçağı, abd dışişleri bakanlığı