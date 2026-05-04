UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 507 İHA'sı engellendi
Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna’ya ait 507 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat kapsamında... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 507 İHA’sı engellendi

12:47 04.05.2026 (güncellendi: 12:51 04.05.2026)
Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna’ya ait 507 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’da militanların kullandığı ulaşım altyapısının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 507 İHA’yı engelledi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi de düşürüldü.
Ukrayna’da, silahlı oluşumlarının kullandığı kara ulaşım altyapısı, mühimmat depoları, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığını yerlerinin yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1240 askerini etkisiz hale getirdi ve 15 zırhlı savaş aracını da imha etti.
