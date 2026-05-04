https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-507-ihasi-engellendi-1105476749.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 507 İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 507 İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna’ya ait 507 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat kapsamında... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T12:47+0300
2026-05-04T12:47+0300
2026-05-04T12:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105203891_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_d03cf9380eea4a5ce03d17c01f0aac42.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 507 İHA’yı engelledi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi de düşürüldü.Ukrayna’da, silahlı oluşumlarının kullandığı kara ulaşım altyapısı, mühimmat depoları, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığını yerlerinin yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1240 askerini etkisiz hale getirdi ve 15 zırhlı savaş aracını da imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/macron-fransa-abdnin-hurmuz-operasyonuna-katilmayacak-1105473901.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105203891_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_df0a4cd172bccc9e993863810f3fd667.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın 507 İHA’sı engellendi
12:47 04.05.2026 (güncellendi: 12:51 04.05.2026)
Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna’ya ait 507 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’da militanların kullandığı ulaşım altyapısının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 507 İHA’yı engelledi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombası, 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesi de düşürüldü.
Ukrayna’da, silahlı oluşumlarının kullandığı kara ulaşım altyapısı, mühimmat depoları, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığını yerlerinin yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1240 askerini etkisiz hale getirdi ve 15 zırhlı savaş aracını da imha etti.