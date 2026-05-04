Macron: Fransa, ABD'nin Hürmüz operasyonuna katılmayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri tahliye etme operasyonuna katılmayacaklarını belirtti. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri tahliye etme operasyonuna katılmayacaklarını belirtti.
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nda kalan tarafsız ülkelere ait gemileri kurtarmak için duyurduğu ‘Özgürlük Projesi’ operasyonuna Fransa’nın katılmayacağını bildirdi.
Macron, “Kanaatimce net olmayan koşullar altında hiçbir zorlayıcı operasyona girişmeyeceğiz” ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı'nın, İran ve ABD tarafından kabul edilecek bir anlaşmayla açılması çağrısında bulunan Macron, boğazdaki gemi trafiğinin sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlamasının ancak Tahran ve Washington’un duruşlarını koordine etmesiyle sağlanabileceğini savundu.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ‘Özgürlük Projesi’ (Project Freedom) adını verdiği operasyonun, Ortadoğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacağını duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemileri çıkarma operasyonuna 15 bin askerin katılacağını duyurmuştu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine herhangi bir müdahalesini ateşkes ihlali olarak değerlendireceklerini açıklamıştı.
