https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/pasinyandan-tarihi-azerbaycan-aciklamasi-artik-baris-icindeyiz-1105477156.html

Paşinyan'dan tarihi Azerbaycan açıklaması: 'Artık barış i̇çindeyiz'

Paşinyan'dan tarihi Azerbaycan açıklaması: 'Artık barış i̇çindeyiz'

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile iki yıldır... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T13:02+0300

2026-05-04T13:02+0300

2026-05-04T13:02+0300

paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

haberler

donald trump

azerbaycan

ermenistan

erivan

avrupa siyasi topluluğu (ast)

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097736047_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_02da764b1fa7835c58ddc46e1ac25836.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Azerbaycan ile gelinen noktayı "bağımsızlık tarihinden bu yana eşi görülmemiş bir durum" olarak tanımladı. Son iki yıldır sınır hattında ateş açılmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirten Paşinyan, barış süreci kapsamında iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini resmen tanıdığını vurguladı. Bu istikrarın, 1991 tarihli Alma-Ata Deklarasyonu temelinde yükseldiğini ifade etti.Trump Rotası (TRIPP) ve bölgesel kalkınmaBarışın kalıcı hale getirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle başlatılan Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesine dikkat çeken Paşinyan, projenin hayata geçirilme aşamasında olduğunu söyledi. Bu kapsamda; doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde yeni uluslararası ulaşım hatları ve güzergahların oluşturulacağını belirten Ermeni lider, bu adımın küresel tedarik zincirinin istikrarı için de kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.Türkiye ve Azerbaycan i̇le normalleşme adımlarıZirvenin bir diğer tarihi detayı ise diplomatik temsiller oldu. Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in çevrim içi ortamda da olsa ilk kez Ermenistan’daki bir etkinliğe katıldığını belirtti. Ayrıca Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın zirveye katılımını, Türkiye'den bu düzeyde Ermenistan'a yapılan ilk ziyaret olarak nitelendirdi. Paşinyan, 2028 yılında Azerbaycan’da yapılması planlanan zirveye katılma arzusunu da yineleyerek normalleşme mesajı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/irandan-hurmuz-bogazinda-kritik-karar-kurallara-uymayan-gemilere-askeri-mudahale-1105477027.html

azerbaycan

ermenistan

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, haberler, donald trump, azerbaycan, ermenistan, erivan, avrupa siyasi topluluğu (ast)