‘Nisanın zam şampiyonu doğalgaz, temmuz ayı önemli'

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmelerinde nisan ayının zam...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın dördüncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artarken yıllık bazda ise yüzde 32,37 oldu. TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.Ekonomistlerin nisan ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişirken TÜİK'in beklenti anketine göre TÜFE nisanda aylık bazda yüzde 3,19, yıllık bazda ise yüzde 31,11 seviyesinde bekleniyordu.'Temmuzda zamlar belirlenecek'Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda TÜİK’in enflasyon verilerini değerlendirdi. Aslan, “Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Nisan ayında enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 oldu. Enflasyon rakamları önümüzdeki ay da açıklanacak. Sonrasında ise temmuz zamları belirlenecek. Bu emekliler için önemli. Zam şampiyonu doğalgaz olmuş durumda. Nisan ayında fiyatı en çok yükselen kalem yüzde 44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşti” dedi.Kiralardaki zam oranının da belli olduğunu belirten Aslan, “Ev sahipleri kiracıların kirasını yüzde 32,43 artırabilecek. Bunun üzerinde bir fiyat artışı yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

