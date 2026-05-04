Netanyahu’nun yolsuzluk davası duruşması son anda ertelendi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ifade vermesi beklenen yolsuzluk davası duruşması, savunma talebiyle başlamasına saatler kala ileri bir tarihe alındı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Netanyahu’nun ifade vermesi beklenen duruşma, başlamasına saatler kala ertelendi.İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, erteleme kararı savunma tarafının talebi üzerine alındı. Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad’ın gece saatlerinde mahkemeye ilettiği başvuru sonrası duruşmanın ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Ertelemenin gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.6 yıldır yargılanıyorNetanyahu’nun bugün hakim karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte duruşma takvimi değişti. Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan bir önceki duruşma da 'güvenlik' gerekçesiyle ertelenmişti.Yaklaşık 6 yıldır devam eden yargı sürecinde Netanyahu, sonuncusu 28 Nisan’da olmak üzere toplam 81 kez hakim karşısına çıktı. İsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu’nun affedilmesini talep ettiği ortaya çıkmıştı. Daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklayan Netanyahu’nun, aynı ay içinde Herzog’dan af istediği bildirilmişti.

