Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/netanyahunun-yolsuzluk-davasi-durusmasi-son-anda-ertelendi-1105468687.html
Netanyahu’nun yolsuzluk davası duruşması son anda ertelendi
Netanyahu’nun yolsuzluk davası duruşması son anda ertelendi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ifade vermesi beklenen yolsuzluk davası duruşması, savunma talebiyle başlamasına saatler kala ileri bir tarihe alındı. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T09:27+0300
2026-05-04T09:27+0300
dünya
i̇srail
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420766_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_71991578e95a06d1ee843dccf8c4f137.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Netanyahu’nun ifade vermesi beklenen duruşma, başlamasına saatler kala ertelendi.İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, erteleme kararı savunma tarafının talebi üzerine alındı. Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad’ın gece saatlerinde mahkemeye ilettiği başvuru sonrası duruşmanın ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Ertelemenin gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.6 yıldır yargılanıyorNetanyahu’nun bugün hakim karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte duruşma takvimi değişti. Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan bir önceki duruşma da 'güvenlik' gerekçesiyle ertelenmişti.Yaklaşık 6 yıldır devam eden yargı sürecinde Netanyahu, sonuncusu 28 Nisan’da olmak üzere toplam 81 kez hakim karşısına çıktı. İsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu’nun affedilmesini talep ettiği ortaya çıkmıştı. Daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklayan Netanyahu’nun, aynı ay içinde Herzog’dan af istediği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/centcom-hurmuz-operasyonuna-15-bin-asker-katilacak-1105468418.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104420766_82:0:993:683_1920x0_80_0_0_87c86ca91c2b44d7162e9263742a8762.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, benyamin netanyahu
i̇srail, benyamin netanyahu

Netanyahu’nun yolsuzluk davası duruşması son anda ertelendi

09:27 04.05.2026
© Ronen ZvulunBenjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© Ronen Zvulun
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ifade vermesi beklenen yolsuzluk davası duruşması, savunma talebiyle başlamasına saatler kala ileri bir tarihe alındı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Netanyahu’nun ifade vermesi beklenen duruşma, başlamasına saatler kala ertelendi.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, erteleme kararı savunma tarafının talebi üzerine alındı. Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad’ın gece saatlerinde mahkemeye ilettiği başvuru sonrası duruşmanın ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Ertelemenin gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

6 yıldır yargılanıyor

Netanyahu’nun bugün hakim karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyordu. Ancak son dakika gelişmesiyle birlikte duruşma takvimi değişti. Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan bir önceki duruşma da 'güvenlik' gerekçesiyle ertelenmişti.
Yaklaşık 6 yıldır devam eden yargı sürecinde Netanyahu, sonuncusu 28 Nisan’da olmak üzere toplam 81 kez hakim karşısına çıktı. İsrail Başbakanı, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu’nun affedilmesini talep ettiği ortaya çıkmıştı. Daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklayan Netanyahu’nun, aynı ay içinde Herzog’dan af istediği bildirilmişti.
ABD 82. Hava İndirme Tugayı, 2021'de Kuveyt'teki ABD üssüne iniş yaparken böyle görüntülenmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
DÜNYA
CENTCOM: Hürmüz operasyonuna 15 bin asker katılacak
08:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала