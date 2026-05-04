NASA açıkladı: Meksika şehri hızla çöküyor

Sputnik Türkiye

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Meksika’nın başkenti Meksika Şehri'nin yılda yaklaşık 25 santimetre çöktüğünü ortaya koydu. Yeni uydu verilerine göre kent... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T17:22+0300

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yayınlanan yeni uydu görüntüleri, Meksika Şehri'nin bazı bölgelerinin yılda yaklaşık 25 santimetre hızla battığını kanıtladı.Uzaydan milimetrik hassasiyetle yapılan ölçümler, kentin bazı noktalarında çökme hızının ayda 2 santimetreyi aştığını gösteriyor.Meksika Şehri'nin bu trajik kaderinin temelinde jeolojik yapısı yatıyor. Kent, Aztekler döneminden kalma antik bir göl yatağı üzerine kurulu.Yüzyıllardır devam eden aşırı yer altı suyu tüketimi, toprağın altındaki akiferlerin (su taşıyan tabakaların) boşalmasına ve üzerindeki devasa kentsel ağırlığın etkisiyle zeminin sıkışmasına neden oluyor. Uzmanlar, son 100 yılda kentin toplamda 12 metreden fazla çöktüğünü belirtiyor.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden araştırmacı Enrique Cabral, bu durumun sadece estetik bir sorun olmadığını vurguluyor. Cabral’a göre; metro hatları, drenaj sistemleri ve içme suyu şebekeleri ciddi zarar görmüş durumda.Şehrin simgesi olan Bağımsızlık Meleği anıtının önüne, yerdeki çökme nedeniyle son yıllarda 14 yeni basamak eklenmiş olması, durumun vahametini gözler önüne seren en somut örneklerden biri.Uzaydan gerçek zamanlı taki̇pNASA ve Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) ortak ürünü olan NISAR uydusu, bulutların ve bitki örtüsünün ötesini görebilen gelişmiş radar sistemleri sayesinde yeryüzündeki değişimleri anlık olarak takip ediyor.Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasındaki ölçümleri kapsayan son analizler, kentin ana havaalanı gibi stratejik noktaların da risk bölgesinde olduğunu doğruladı.Şehir battıkça yer altı su kaynaklarına ulaşmak zorlaşıyor, yer altı suyu çekildikçe de şehir daha hızlı batıyor. Bu kısır döngü, halihazırda devam eden kronik su krizini daha da derinleştiriyor.Uzmanlar, bu verilerin hükümet yetkilileri için "son uyarı" niteliğinde olduğunu ve acil bir kentsel planlama stratejisi geliştirilmezse, dünyanın en büyük metropollerinden birinin geri dönülemez bir yıkıma sürüklenebileceğini ifade ediyor.

