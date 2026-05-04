CENTCOM: ABD savaş gemileri Hürmüz’ü geçti, ticari sevkiyat yeniden sağlanıyor
ABD ordusu, güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçerek bölgede konuşlandığını ve ticari gemi trafiğinin yeniden sağlanmasına destek verdiğini... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T15:34+0300
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı’nı geçerek Basra Körfezi’nde faaliyet yürüttüğünü duyurdu.Açıklamada, söz konusu konuşlanmanın “Project Freedom” kapsamında gerçekleştirildiği ve bölgedeki deniz güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Amerikan güçlerinin ticari gemi geçişlerinin yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalara aktif destek verdiği vurgulandı. Öte yandan ABD bayraklı iki ticari geminin de Hürmüz Boğazı’ndan başarıyla geçtiği ve Basra Körfezi'nde görevlerini yaptıklarını bildirildi. İran'ın Fars haber ajansı, bugün Hürmüz bölgesine giriş yapmaya çalıştıkları belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin hedef alındığını, gemiye iki füzenin isabet ettiğini bildirmişti. CENTCOM, İran'ın bu iddialarının doğru olmadığını belirterek, ABD'nin bölgede deniz ablukasını sürdürdüğünü açıklamıştı.
