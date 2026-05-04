MHP Lideri Bahçeli'den Amedspor'a kutlama mesajı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'e kutlama mesajı gönderdi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kulübün başkanı Nahit Eren'e kutlama mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında, "Amedspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.Devlet Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:"1990'da kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor'un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır'ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum. Futbol kulübünüzün Süper Lig'e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.Bu itibarla Amedspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü'nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor, 2026-2027 sezonunun Amedspor'a, Diyarbakır'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

