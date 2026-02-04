https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/bocek-ailesinin-olumuyle-ilgili-iddianame-hazirlandi-6-supheliye-225-yila-kadar-hapis-istemi-1103265182.html
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı: 6 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istemi
04.02.2026
İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayla bağlantılı 6 şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildi.
İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayla bağlantılı 6 şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame, değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildi.