Böcek ailesinin ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı: 6 şüpheliye 22.5 yıla kadar hapis istemi

Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin hazırlanan iddianamede 6 şüpheli hakkında 22.5 yıla kadar hapis istendi. 04.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayla bağlantılı 6 şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildi.

2026

